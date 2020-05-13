3 أقباط يشاركون في إفطار الصائمين ببني سويف: "محبة وترابط"

أقدم 3 شباب من الأقباط، اليوم الأربعاء، على تنظيم مبادرة لإفطار الصائمين من المارة بطرق بني سويف، وقاموا بتوفير وجبات جاهزة وتوزيعها على الصائمين.

وقال مرقص موريس، أحد الشباب المشاركين في المبادرة : " قررت مع اثنين من أصدقائي، وهم ديفيد ومينا، شراء وجبات جاهزة، وتوزيعها على الصائمين"، وتابع كلامه قائلا: " جهزنا حوالي 50 وجبة، وقمنا بتوزيع جزء منها على الأكثر احتياجا ممن نعرفهم، ثم توجهنا إلى الطرق لتوزيعها على الصائمين من المارة".

وأضاف أن ما قمنا به ما هو إلا رحمة وترابط بين أبناء الشعب المصري، لأننا بالنهاية نعيش في مجتمع واحد ونسيج واحد، وهذا ما تعلمناه منذ صغرنا في مدارسنا .