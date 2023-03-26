محافظ بورسعيد: استمرار توزيع 10 آلاف كرتونة هدية من الرئيس لمحدودي الدخل

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن أستمرار توزيع عشر ٱلاف كرتونة سلع غذائية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ومحدودي الدخل بمحافظة بورسعيد، من خلال الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجا والتخفيف عن كاهلهم.

السلع الغذائية الرمضانية

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن كرتونة السلع الغذائية تحتوي على مختلف السلع الغذائية الرمضانية التي تلبي احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه تم اختيار أجود أنواع السلع الغذائية والرمضانية بالكراتين التي يجري توزيعها .

الأسر الأكثر احتياجا

وأوضح محافظ بورسعيد أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات محدودي الدخل و الأسر الأكثر احتياجا من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ليحصلوا على دعم المحافظة من السلع الغذائية والرمضانية التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر المبارك

من جانب آخر أشاد المواطنين بتوزيع كراتين السلع الغذائية للأسر المحتاجة مؤكدين أن الرئيس السيسي يشعر بكل المصريين.