200 كرتونة رمضان تصل إلى قرية الشيخ مكرم بسوهاج ضمن «كتف في كتف»

وزع مكتب مشروعات الأورمان بسوهاج عدد 200 كرتونة مواد غذائية على الأسر الاكثر احتياجًا بقرية الشيخ مكرم مركز سوهاج، ضمن مبادرة «كتف في كتف»، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

أصحاب الأيادي البيضاء في سوهاج

وأوضح شعبان أن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع كل الشركات العريقة «أصحاب الايادى البيضاء» بمحافظة سوهاج لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية، حيث تم توزيع الكراتين بالتعاون مع شركة gig مصر للتأمين على الحياة، مؤكدًا أن التعاون يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر، ولتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر المبارك خاصة بالقرى والنجوع في كل المحافظات المصرية.

نشاط الأورمان بسوهاج

وأشار إلى أن جمعية الأورمان بدءت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرًا الكميات التي كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا.

كتف في كتف

يذكر أن مبادرة «كتف في كتف» تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى المحافظات الحدودية، وذلك من خلال توفير 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على أهالينا بكل قرى ونجوع ومراكز محافظات مصر، مشيرا إلى أن جمعية الأورمان تستهدف توزيع من350 ألف إلى 400 ألف كرتونة مواد غذائية، خلال شهر رمضان المبارك.