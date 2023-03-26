اللحظات الأخيرة في حياة مسنة من المنوفية توفيت على طائرة أثناء توجهها لأداء العمرة

كشف محمد سامي، مالك شركة سياحة بالمنوفية، اللحظات الأخيرة في حياة الحاجة أمينة علي الحانوتي، والتي توفيت أثناء توجهها لأداء مناسك العمرة، مؤكدا أنه كان مرافقا للمجموعة المسافرة عبر شركته لأداء عمرة شهر رمضان المبارك 2023.

اللحظات الأخيرة لوفاة مسنة على طائرة لأداء العمرة

وقال سامي: «ننعى بمزيد من الأسى والحزن الحاجة أمينة علي مصطفى الحانوتي، بالطائرة، حيث كتب لها أن تحظى بخير لقاء لرب العرش والسموات، فهي امرأة مسنة تتجاوز السبعين عاما مسافرة لأداء العمرة وبعد أن تجاوزت الميقات رفعت السبابة لنطق الشهادة لرب السموات وهي صائمة تأبى الفطر رغم كثرة الإلحاح عليها».

وأضاف رئيس شركة السياحة، في بيان له، «يا لها من ميتة ويا له من أجر يسعى له جاهدا من يبتغيه، وكيف لا وهي من كانت معي في مثل تلك الأيام في مكة المكرمة عمرة رمضان عام 2019، وها هي تعاود السفر في عام 2023 لأداء نفس الطاعة ولتبتغي الأجر من الله، فاللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يا رب العالمين والحقنا بها على خير وارزقنا حسن الختام وإنا لله وإنا إليه راجعون».

الحزن يخيم على المنوفية بعد وفاة السيدة

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مركز تلا ومحافظة المنوفية عقب تداول خبر وفاة الحاجة أمينة وهي في طريقها لأداء مناسك العمرة، حيث تم تداول صورها وهي في الطريق، وسط دعوات أن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها الفردوس الأعلى.