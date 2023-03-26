وفاة مسنة من المنوفية أثناء توجهها لأداء مناسك العمرة.. «ماتت صائمة»

خرجت الحاجة أمينة علي الحانوتي من منزلها متجهة إلى السعودية لأداء العمرة، وكل ما يجول في خاطرها أن تصلي بجوار الكعبة المشرفة، حيث كان حلمها طوال حياتها أن يرزقها حسن الخاتمة، لتنال شرف الوفاة معتمرة وهي في طريقها إلى وجهتها، قبل دقائق قليلة من وصول الطائرة إلى السعودية، وفق ما أكده الدكتور أحمد فاروق، ابن شقيقها، في تصريحات لـ«الوطن».

أول تعليق من أسرة الحاجة أمينة بعد وفاتها

وأضاف ابن شقيقها أن الفقيدة كانت في طريقها لأداء العمرة، ورفضت الإفطار وكانت صائمة، موضحا أنها كانت تبلغ من العمر 75 عاما، وكانت محبوبة من الجميع، وما يهون الحزن عليها هو حسن الخاتمة ووفاتها وهي في طريقها للعمرة.

حزن في المنوفية بعد وفاة المسنة

وتابع «فاروق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عمته ظلت طوال حياتها تحلم بحسن الخاتمة، مؤكداً أن الأسرة ستقيم واجب العزاء لها في مسقط رأسها بقرية صفط جدام التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، مساء اليوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية خبر وفاة السيدة أمينة، وسط دعواتك أن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.