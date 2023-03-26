ساعات قليلة وينتهي صيام يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك، ويتساءل الصائمون عن موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأحد 26-3-2023، رابع أيام شهر رمضان المعظم، استعدادا لأداء الفريضة وتناول وجبة الإفطار.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأحد 26-3-2023

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، أن موعد أذان المغرب في محافظة المنوفية اليوم الأحد 26-3-2023 الساعة السادسة و13 دقيقة مساء، وموعد أذان الفجر الساعة الرابعة و27 دقيقة صباحا، وموعد السحور الساعة الثانية و8 دقائق صباحا، وموعد الإمساك الساعة الرابعة و8 دقائق صباحا، وموعد الشروق الساعة الخامسة و56 دقيقة صباحا.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأحد

وأضافت الهيئة العامة للمساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن موعد أذان الظهر الساعة الثانية عشر و4 دقائق، وموعد أذان العصر الساعة الثالثة و33 دقيقة، وموعد أذان العشاء الساعة السابعة و32 دقيقة، وتكون عدد ساعات الصيام في اليوم الأحد بمحافظة المنوفية 14 ساعة و6 دقائق.