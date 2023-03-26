يعد شهر رمضان أهم أشهر الخير والعبادات لدى المسلمين، ويتساءل الآلاف عن مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الأحد 26-3-2023 والذي يوافق رابع أيام شهر رمضان المبارك، حيث الأجواء الروحانية والعبادات وأداء الصلوات في المساجد التي استعدت قبل شهر رمضان من خلال تنظيم وتعقيم المساجد ورفع درجة الاستعداد والتواجد الميداني من جميع المسؤولين في الإدارات المختلفة.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي، مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الأحد 26-3-2023 الذي يوافق رابع أيام شهر رمضان المبارك، وجاءت مواقيت الصلاة كالتالي، موعد صلاة الفجر في تمام الساعة الرابعة و27 دقيقة صباحا، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر و4 دقائق، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و33 دقيقة، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و13 دقائق.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الأحد 26-3-2023

واستكملت مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الأحد 26-3-2023، والتي تشمل موعد أذان العشاء في محافظة المنوفية في تمام الساعة السابعة و32 دقيقة، كما أعلنت موعد السحور ةليوم في تمام الساعة الثانية و8 دقائق صباحا، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و 8 دقائق صباحا، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و56 دقيقة صباحا.