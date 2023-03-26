إصابة طفل انفجر في يده صاروخ ألعاب النارية بالفيوم

أصيب طفل في العقد الأول من العمر، بجرح قطعي في يده وتهتك أوردة اليد بسبب، انفجار صاروخ ألعاب نارية في يده، أثناء اللهو واللعب في الشارع ابتهاجًا بشهر رمضان المبارك، وذلك بعد ساعات قليلة من إصابة طفلة في عينها بسبب انفجار صاروخ في عينها اليسرى.

وعلى الفور، نقلت أسرة الطفل ابنهم المصاب إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم لهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

بلاغ بإصابة طفل بسبب الصواريخ

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا بإصابة طفل بتهتك في الأوردة وجرح قطعي باليد بسبب انفجار ألعاب نارية صورايخ في يده، في قرية قصر الباسل بدائرة المركز.

نقل الطفل للمستشفى

وتبينّ إصابة طفل يدعى محمود علي، بتهتك في الأوردة وقطع في كف يده، وذلك بعد انفجار ألعاب نارية (صواريخ) في يده، أثناء قيامه باللهو واللعب بالألعاب النارية رفقة أقرانه من نفس العمر، في أحد الشوارع قرب منزله بقرية قصر الباسل، فيما جرى نقل الطفل إلى المستشفى وإيداعه في قسم الاستقبال وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة طفلة في عينها

تجدر الإشارة إلى أنّ قرية دار السلام التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، كانت قد شهدت إصابة طفلة تدعى «م م»، 9 سنوات، بنزيف دموي في العين اليسرى، وحرق في الجفن، إثر انفجار صاروخ ألعاب نارية في عينها، وجرى نقلها للمستشفى لتقديم العلاج اللازم.