تجديد حبس المتهم بالاتجار في 1.7 مليون قطعة ألعاب نارية بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيق بعدما أمرت النيابة العامة بحبسه لحيازة مليون و700 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة في القاهرة، وطالبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم؛ لمتابعة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود التفاصيل عندما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص في القاهرة، بمخزنه 35 كرتونة تحوي كمية من الألعاب النارية، تقدر بمليون و700 ألف قطعة ألعاب نارية، مختلفة في شكلها وحجمها.

عقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم، وأقرّ المتهم بحيازته للألعاب بقصد الاتجار بها وتحقيق ربح غير مشروع من خلالها، واتُخذت الإجراءات القانونية، وأحيل إلى النيابة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

من جهته، قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إنَّ القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يحتاز الالعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، يعاقب كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد.

وأضاف المحامي أنَّه في هذه الحالات تقضي المحكمة فضلًا عن هذه العقوبة «بمصادرة محل الجريمة، كما المباني أو المنشآت وغيرها وأيضًا أدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات».