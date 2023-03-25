إصابة طفلة إثر انفجار صاروخ ألعاب نارية في عينها بالفيوم

أصيبت طفلة في العقد الأول من العمر، بنزيف دموع داخل العين، وحرق في الجفن، بعدما انفجر صاروخ ألعاب نارية داخل عينها، بعدما ألقى بعض الأطفال صاروخًا عليها أثناء سيرها في الشارع بمسقط رأسها بقرية دار السلام التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، لينفجر في عينها، وتتعالى صرخات الفتاة.

وعلى الفور، جرى نقل الطفلة إلى مستشفى طامية المركزي، لتقديم العلاج اللازم لها وعلاج الضرر الذي لحق بعينها.

بلاغ بإصابة طفلة بالألعاب النارية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من نقطة مستشفى طامية المركزي، بوصول طفلة مصابة بإصابات خطيرة في عينها اليسرى، بسبب انفجار صاروخ ألعاب نارية في عينها.

أصيبت بنزيف في العين

واستقبلت مستشفى طامية المركزي، الطفلة م.م، 9 سنوات، ومقيمة قرية دار السلام بنطاق مركز طامية، وتبينّ إصابتها بنزيف دموي داخل العين، وحرق في الجفن، إثر انفجار صاروخ ألعاب نارية في عينها، ألقاه عليها الأطفال أثناء مرورها من الشارع، حيث جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفلة ويجرى فحص العين والتأكد من حاجتها إلى تدخل جراحي من عدمه.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

انتشار الألعاب النارية بالفيوم

على جانب آخر، انتشرت الألعاب النارية بصورة كبيرة في شوارع محافظة الفيوم، بالتزامن مع انطلاق شهر رمضان المبارك 2023، ابتهاجًا بشهر الصوم، حيث يحتفل الأطفال بإطلاق الألعاب النارية في الشوارع، وسط دعوات الأهالي بمنع الألعاب النارية تجنبًا لإصاباتهم أو أبنائهم جراء انفجارات تلك الألعاب.