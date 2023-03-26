حبس متهم ضبط بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية في الجمالية 

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بحيازة مليون قطعة ألعاب نارية بالجمالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وقسم شرطة الجمالية، من ضبط أحد الأشخاص يقيم بمحافظة سوهاج، ومستأجر مخزن وبالتفتيش ضبط بحيازته كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت نحو المليون صاروخ، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة المتهم بحيازة الألعاب النارية

من جهته، قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إنَّ القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يحتاز الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، يعاقب كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد.

وأضاف المحامي أنَّه في هذه الحالات تقضي المحكمة فضلًا عن هذه العقوبة «بمصادرة محل الجريمة، كما المباني أو المنشآت وغيرها وأيضًا أدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات».