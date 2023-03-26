«بيطري القاهرة»: أمراض تنتقل للإنسان عن طريق اللحوم.. وهذه طرق الوقاية

كشف الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، عن انتقال عدد من الأمراض إلى الإنسان عن طريق اللحوم، سواء بالتناول أو التداول، ومنها السل البقري والبروسيلا والديدان الشريطية والديدان القنفذية والدودة الكبدية وغيرها.

وذكر «زينهم»، أن اللحوم ومنتجاتها تعتبر بيئة خصبة لكثير من ميكروبات التسمم الغذائي، مثل السالمونيلا وبكتيريا القولون والليستريا وكلوستريديم برفرينجينز وغيرها.

خطورة البكتيريا

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة لـ«الوطن»، أن هناك أنواعا عديدة من البكتيريا تسبب الأمراض، مثل بكتيريا الليستريا، والتي توجد في اللحوم النيئة، وكذلك مصنعات اللحوم مثل اللانشون والحليب غير المبستر والأجبان الطرية المصنوعة من اللبن غير المبستر.

وأوضح، أن البكتيريا العنقودية الذهبية عادة ما تعيش على جلد الإنسان، أو فى جوف الأنف، وفي الجهاز التنفسي، وعندما تتواجد هذه البكتيريا في الغذاء تفرز سموما حتى في ظل درجات الحرارة المرتفعة، ويكثر وجود تلك البكتيريا في الألبان والكريمة والسلطات واللحوم، كما تنتقل عن طريق متداولي الأغذية، نتيجة تلوث أصابعهم بالميكروبات في صورة جروح أو خُراج أو التهابات بالجلد أو العين أو الأنف.

الملوثات الفيروسية

وأشار إلى أن الملوثات الفيروسية للغذاء أصغر بكثير من البكتريا، ويمكن أن تنقل بين الأشخاص، حيث أن تتواجد في البراز أو القيئ للناس المصابين الذين قد يلوثون الأغذية، خاصة إذا لم يتم غسل أيديهم جيدا بعد استخدام الحمام وقبل القيام بتداول الغذاء.

وشدد مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، على أهمية الالتزام بعدة ضوابط بشأن الغذاء الآمن، ومنها أن تكون اللحوم ومنتجاتها من مصادر مرخصة وموثوقة صحيا، وتكون منطقة الاستلام مهيأة من ناحية وجود المساحة الكافية ونظافة المكان والإضاءة الكافية، مع توافر الأدوات والمعدات اللازمة للفحص.

وبحسب «زينهم»، يجب التنسيق مع المورد للمواد الغذائية لعمل برنامج بأوقات استلام اللحوم ومنتجاتها، بحيث لايتعارض مع أوقات العمل، ويتفرغ المستلم فقط لاستلام اللحوم ومنتجاتها بالشكل الصحيح، مع مراعاة النظافة، والتأكد من عدم وجود أي مصدر للتلوث، أو أي مواد كيماوية فى وسائل نقل اللحوم ومنتجاتها.

وفيما يتعلق بأهمية سلامة الغذاء، أكد «زينهم» أهمية توفير غذاء سليم وآمن تتوافر فيه الشروط والإجراءات الواجب اتخاذها خلال مراحل الإنتاج أو التجهيز أو التوزيع، للتأكد من سلامته أو صلاحيته للاستهلاك الآمن، موضحا أن الغذاء الآمن هو الخالي من الملوثات والمخاطر، والذي لا يسبب أذى أو ضررا أو مرضا للإنسان على المدى البعيد أو القريب، بناء على نتائج تحاليل معملية.