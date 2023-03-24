ضبط أكثر من نصف طن لحوم وأسماك فاسدة في حملات تموينية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

حملة على أسواق اللحوم والأسماك

ومن جهته أوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية مجالس المدن والرقابة التموينية ومباحث التموين والرقابة الصحية والرقابة الإدارية، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ضبط لحوم وأسماك غير صالحة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 27 محضر مخالفة، وضبط 366 كيلوجرام لحوم وأسماك مخالفة، عبارة عن 218 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و100 كيلو أسماك، و48 كيلو لحوم مصنعة ومجمدة مجهولة المصدر وبدون بيانات.

وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.