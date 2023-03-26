موعد أذان الفجر في السويس الاثنين 27 -3- 2023، وهو فجر اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك والذى يكون موعد محدداً للإمساك عن المفطرات يتساءل عنه المواطنون في محافظة السويس، وباقي مواقيت الصلوات الخمس، على مدار اليوم، لأداء الصلوات في أوقاتها.

موعد أذان الفجر في السويس الاثنين 27 -3- 2023

ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة المصرية للمساحة، خلال بيان موعد أذان الفجر في السويس يوم الإثنين 27 -3 -2023، والذي يحين في تمام الساعة الرابعة و18 دقيقة، في حين حددت إمساكية شهر رمضان، المعلنة من المساحة موعد السحور، عند الواحدة و58 دقيقة، والإمساك عند الساعة 3:58 دقيقة.

مساجد السويس تستقبل المصلين في جميع الصلوات

وفي محافظة السويس، اعتاد المواطنون التوجه إلى المساجد قبل رفع الاذان، لأداء صلاة السنن ويحصلون ثواب المكوث في المسجد في انتظار الصلاة، في ظل إعلان مديرية أوقاف السويس بأن مساجد المحافظة جميعها، على أتم الاستعداد، لاستقبال المصلين، بعد حملة النظافة والتطهير والتجهيز على مدار شهر كامل، حتى ظهرت في أبهى صورها.

مواقيت الصلاة غداً الاثنين

وأوضح بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، الصادر من خلال موقع الهيئة الرسمي، أن مواقيت الصلاة غداً الإثنين تكون صلاة الفجرعند 4:18 ص، موعد الشروق عند 5:46 ص، صلاة الظهر، 11:55 ص، ويحين موعد صلاة العصر عند 3:25 م، المغرب 6:05 م، والعشاء 7:23 دقيقة.