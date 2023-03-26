تكتسب مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك أهمية كبرى لارتباط المواقيت بالشعائر الدينية.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 26-3-2023

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 26-3-2023، حددتها هيئة المساحة المصرية عبر إمساكية شهر رمضان المبارك للعام الحالي.

مواقيت الصلاة اليوم

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 26-3-2023 وفقا لإمساكية رمضان 2023.

موعد أذان الفجر اليوم الأحد 04:35 صباحا.

موعد الشروق اليوم الأحد 05:54 صباحا.

موعد أذان الظهر اليوم الأحد 12:00 مساء.

موعد أذان العصر اليوم الأحد 03:28 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم السبت 06:07 مساء.

موعد أذان العشاء اليوم السبت 07:37 مساء.

تضم محافظة أسوان عددا كبيرا من المساجد، افتتح منها 3 مساجد بأول جمعة من شهر رمضان، ويعد من أشهر مساجد أسوان، مسجد بدر ومسجد الطابية.