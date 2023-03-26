مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 26-3-2023
كتب:
شيماء دراز
01:54 م | الأحد 26 مارس 2023
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 26-3-2023
تكتسب مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك أهمية كبرى لارتباط المواقيت بالشعائر الدينية.
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 26-3-2023
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 26-3-2023، حددتها هيئة المساحة المصرية عبر إمساكية شهر رمضان المبارك للعام الحالي.
مواقيت الصلاة اليوم
تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 26-3-2023 وفقا لإمساكية رمضان 2023.
موعد أذان الفجر اليوم الأحد 04:35 صباحا.
موعد الشروق اليوم الأحد 05:54 صباحا.
موعد أذان الظهر اليوم الأحد 12:00 مساء.
موعد أذان العصر اليوم الأحد 03:28 مساء.
موعد أذان المغرب اليوم السبت 06:07 مساء.
موعد أذان العشاء اليوم السبت 07:37 مساء.
تضم محافظة أسوان عددا كبيرا من المساجد، افتتح منها 3 مساجد بأول جمعة من شهر رمضان، ويعد من أشهر مساجد أسوان، مسجد بدر ومسجد الطابية.