موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023 ووقت السحور والإمساك

تستعد آلاف الأسر لسحور رابع أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، حيث يولوا أهمية كبرى لـ موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023 لتحديد وقت السحور والإمساك، فضلًا عن حرص الجميع على أداء صلاة الفجر في موعدها سواء في جماعة بمختلف المساجد المنتشرة بجميع القرى، أو في منازلهم.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023 فضلًا عن أوقات السحور والإمساك وعدد ساعات الصوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023

ويولي جميع المسلمين أهمية كبرى لـ موعد أذان الفجر في الفيوم خصوصًا في أيام شهر رمضان المبارك، حيث يرفع أذان الفجر اليوم الأحد الموافق رابع أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:27 صباحًا، فيما تأتي مواعيد السحور والإمساك كالتالي:

موعد السحور: 2:07 صباحًا.

موعد الإمساك: 4:07 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ووفقًا لـ إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 2023 فإنّ موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم يأتي بعد أذان الفجر بموعد يتراوح بين 15 وحتى 20 دقيقة، حيث تؤدى الصلاة في تمام الساعة 4:47 دقيقة تقريبًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 26-3-2023 في الفيوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية للمساحة، فإنّ عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 26-3-2023 في الفيوم يبلغ نحو 14 ساعة و4 دقائق، والتي تزداد بين دقيقة إلى دقيقتين من يوم لآخر حتى تصل إلى 14 ساعة و51 دقيقة خلال آخر أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم

وحول مواقيت الصلاة اليوم الأحد في الفيوم، فإنّها تأتي كالتالي:

موعد صلاة الظهر: 12:02 ظهرًا.

موعد صلاة العصر: 3:32 عصرًا.

موعد صلاة المغرب: 6:11 مساءً.

موعد صلاة العشاء: 7:29 مساءً.

زيادة الإقبال على السحور بالخارج

وتشهد مختلف المطاعم والخيم الرمضانية بمحافظة الفيوم، زيادة إقبال المواطنين على تناول سحور رابع أيام الصيام لديهم، وذلك حرصًا على التغيير وعدم الملل، ولإراحة ربات البيوت من عناء إعداد وجبات السحور والإفطار يوميًا، بالإضافة إلى الاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة، والحفلات المختلفة التي تقدمها المطاعم والخيم.