إعلان جامعة حلوان صديقة للبيئة وخضراء يوم 7 أكتوبر المقبل

التقى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اللواء شريف الرشيدي نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك بحضور الدكتور وليد السروجي عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين للدعم في كافة المجالات، تمهيدا لإعلان جامعة حلوان في 7 أكتوبر 2023 جامعة صديقة للبيئة وخضراء.

ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة تأهيل الطلاب من خلال القطاع بالتدريب وتنمية المهارات للتوظيف ولكي يكونوا مؤهلين وذلك وفقا لخطة 2030 للتنمية المستدامة والتي تعنى بقطاع البيئة.

وقال رئيس الجامعة: «نشهد الآن عقد مؤتمر الدول الأطراف قمة المناخ بمدينة شرم COP27 وشاركت الجامعة بقوة وعرضت مساهماتها بأبحاث للحفاظ على البيئة»، متابعا أنه يجب أن نوفر بيئة صالحة لكل شخص تؤهله نفسيا لأداء دوره، ونوفر بيئة صالحة للطلاب ومنتسبي الجامعة، وذلك تمهيدا لإعلان جامعة حلوان في 7 أكتوبر 2023 جامعة صديقة للبيئة وخضراء، ولذلك يجب أن نعلم أين نوجد لنستكمل الطريق.

مسابقات أفضل قسم وكلية وجامعة

ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة تيسير الصعوبات التي تواجه قطاع البيئة ونشر الجمال البصري والحفاظ على البيئة وإعداد وتأهيل طلاب جامعة حلوان ليكونوا قادة للمجتمع، مشيرًا إلى أن كل الأنشطة الطلابية الخاصة ببناء الشخصية والخدمة المدنية والتدريب والجوالة قائمة على أن الطالب صديق للبيئة، وسيتم عمل عدد من المسابقات أفضل قسم وأفضل كلية وأفضل جامعة بمعايير ذات جودة عالية.

وقال رئيس الجامعة أنه يجب تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون مع المجتمع المدني، و الاستعانة بالخريجين المتميزين، والتعاون مع المجتمع المدني، والتعاون مع الوزارات التي لديها أنشطة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

عرض تقرير القافلة الطبية المجانية

وخلال الاجتماع تم عرض أنشطة محو الأمية، والندوات والمؤتمرات التثقيفية بالجامعة وكلياتها، والجدول الزمني للقوافل الطبية، الاجتماعية، والتثقيفية بمركز الصف خلال شهر ديسمبر 2022، والندوات التثقيفية والاجتماعية والمسرح وورش التدريب للرائدات الريفيات بالجيزة للمشاركة في العمل التنموي التطوعي في إطار خطة 2030.

كذلك تضمن الاجتماع عرض الخطة التنفيذية لمبادرة التمكين للتكيف مع التغيرات المناخية، وكذلك عرض تقرير إنجازات كلية السياحة والفنادق عن شهر أكتوبر 2022، وخطط كلية الفنون التطبيقية للتدريب، وكذلك تقارير كلية الفنون التطبيقية عن المنتدى الأكاديمي التصميم الأخضر، استدامة الحياة، وعرض مقترحات لتطوير مشروع محو الأمية.