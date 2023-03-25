«الأعلى للجامعات»: إلغاء اختبارات القدرات 2023 لفئات معينة بالثانوية العامة

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، خلال اجتماعه اليوم، وافق على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات (الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي).

الكليات التي لها اختبار قدرات 2023 بعد تعديل المجلس الأعلي للجامعات

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس أكد استمرار اختبارات القدرات بكليات (التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية الفنية - التربية النوعية «فنية - موسيقية - المسرح التربوي» - الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة «فنون – عمارة» - التربية «فنية – موسيقية»).

ومن جانبه، أشاد عدد من الخبراء في الجامعات بالقرار، مؤكدين أنه سيسهم في إتاحة الفرصة للطلاب بمختلف القطاعات في الالتحاق بالكليات الراغبين بها مباشرة، و الاكتفاء بالتنسيق في اختيار الكليات، وأكد الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة كفر الشيخ والخبير التربوي لـ«الوطن»، أن القرار تأخر كثيرا و إيجابي 100٪ خاصة وأنه سيمنح الفرصة المئات الطلاب في اختيار الكليات المناسبة لهم و تتماشى مع مجاميع الثانوية العامة، والابتعاد عن الانتظار حتى ظهور النتيجة.

كما أن القرار إيجابي للجامعات في إتاحة الفرصة للطلاب في الالتحاق مباشرة بالكليات في أي محافظة وعدم الاكتفاء بالمناطق الجغرافية.