تعرف على موعد إفطار خامس أيام شهر رمضان 2023

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد وتوقيتات الصلاة لليوم الخامس من شهر رمضان 2023، الموافق 27 مارس 2023، وفقاً للحسابات الفلكية، كذلك عدد ساعات الصوم، موضحا أن موعد صلاة الفجر سيكون الساعة 4:23 صباحا، وموعد صلاة الظهر سيكون الساعة 12 مساء، وموعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساء، وموعد صلاة المغرب 6:10 مساء، وموعد صلاة العشاء الساعة 7:28 مساء.

مواعيد الصلاة خامس يوم من شهر رمضان 2023

وأشار المعهد، إلى أن عدد أيام شهر مضان 2023، 29 يوما وفقاً للحسابات الفلكية، التي أعدها المعهد في هذا الشأن، موضحاً أن عيد الفطر سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل، وصلاة العيد الساعة 5:47 صباحا وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.