فعاليات المجلس الأعلى للثقافة طوال شهر رمضان 2023

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عدة فعاليات طوال شهر رمضان الكريم خلال الفترة من 23 مارس وحتى 13 إبريل 2023.

ويأتي بعضها أونلاين والآخر بمقر المجلس الأعلى للثقافة أو بالحديقة الثقافية، ولمزيد من المعلومات عن برنامج الفعاليات من هنا.

فعاليات وزارة الثقافة في رمضان 2023

واعتمدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني مؤخرا برنامج أنشطة شهر رمضان 2023م، الذي تُنفذه قطاعاتها الوزارة بالمواقع الثقافية المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن بينها سلسلة من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بقرى ونجوع «حياة كريمة» تنفذها المكتبات المتنقلة، التابعة لمكتبات مصر العامة، بالتعاون مع قصور الثقافة، والعديد من الورش التدريبية والفنية.

فعاليات المجلس الأعلى للثقافة في رمضان 2023

ومن بين فعاليات المجلس الأعلى للثقافة في رمضان 2023، ندوات في التراث والمأثور الشعبي، رمضان في إفريقيا، التقاليد الرمضانية في مصر منذ العصر الفاطمي إلى الآن، رمضان في مصر، مدى استثمار الثقافة الشعبية والفلكلورية وفنون الشعر والموسيقى والقصص التراثية مثل ألف ليلة وليلة والدراما التاريخية، تجليات الشعر العربي وغيرها من الموضوعات الجادة، معرض للكتاب المسرحي في بهو المجلس بمشاركة قطاعات الوزارة.