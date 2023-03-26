بالأرقام.. روسيا لديها أكبر ترسانة نووية في العالم

تملك 7 دول حول العالم السلاح النووي ومنضمة إلى ما يعرف بالنادي النووي مجازا لكن تظل دولة روسيا الاتحادية هي أكثر الدول امتلاكا لروؤس نووية بجانب كونها أكبر دولة من حيث المساحة الجغرافية في العالم ومنافسة الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك ثاني أكبر عدد من الأسلحة النووية.

روسيا تمتلك أكبر عدد من الأسلحة النووية حول العالم

بدأت قصة امتلاك روسيا للسلاح النووي من خلال ميراثها للأسلحة النووية التي كان يمتلكها الاتحاد السوفيتي، ويشير اتحاد العلماء الأمريكيين بحسب بيان صادر عنهم أن روسيا تمتلك 7000 رأس نووي فيما تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 6800 رأس نووي، ويملك الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين 5977 رأس نووي حربي منذ بداية عام 2022 بزيادة عن عدد الرؤوس التي يمتلكها الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والذي يستحوذ على 5428 رأس نووي.

وتابع اتحاد العلماء الأمريكيين: «أخرجت روسيا نحو 1500 رأس نووي حربي من الخدمة ولكنها لا يزال بعضها سليمة ويوجد 2889 في الاحتياط وتم نشر 1588 رأس حربية نووية بشكل استراتيجي».

عدد الصواريخ الباليستية المختلفة

بدورها أشارت مؤسسة بولتين أوف أتومك ساينس، إنه يتم حاليا نشر قرابة 812 رأس على صواريخ باليستية أرضية ونحو 576 على صواريخ باليتسية من غواصات وكذلك نحو 200 رأس آخر في قواعد قاذفات ثقيلة، مبينا أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 1644 رأس نووي استراتيجي منتشر في الوقت الذي تمتلك الصين 350 رأس حربي وفرنسا 290 رأس حربي وبريطانيا أقلهم حيث تمتلك 225 رأس حربي نووي، وامتلك الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة نحو 40 ألف رأس أما أمريكا امتلكت 30 ألف حربي.

عدد القاذفات النووية

وأوضحت مؤسسة بولتين أوف أتومك ساينس، أن روسيا لديها 400 صاروخ باليستي عابر للقارات ويمكن لهذه الصواريخ أن تحمل نحو 1185 رأس حربي، ولدى روسيا 10 غواصات نووية مسلحة نووية قادرة على حمل 800 رأس حربي بحد أقصى ويوجد لديها أيضا 70 قاذفة نووية.