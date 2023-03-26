مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 4.. أحمد مكي ينقذ مربوحة

بدأت مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 4 بظهور إصابات من حريق حلقة أمس على وجه مربوحة، الذي اشتغل في الورشة نتيجة خطأ من عترة ابن الكبير أوي.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 4

وذهب الكبير أوي ومربوحة إلى استشاري العلاقات الزوجية «جميلة» لإخبارها بفشل القصة؛ لتقترح عليهم أن يعيشا قصة حب وكأنهما يتعرفان على بعضهما قبل الزواج وبالفعل يتحمس الثنائي، ويتفق الكبير مع نفادي أن يوصل مربوحة في مكان بعيد عن البلد ويقوم الكبير بمعاكستها والتعرف عليها ويحدث موقف كوميدي وهو معاكسة شخص آخر لمربوحة، التي ترتدي عدسات لاصقة جعت الرؤية غير واضحة لها ما دفعها إلى الركوب معه ظنًا منها أنه الكبير.

نيلوك لوك أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 4

ورآها الكبير وأنقذها منه، وظهر خلال ذلك بشعر طويل وبنطلون شالستون، وبعد ذلك قررا ألا يعكر الموقف عليهما خطتهما واستمرا في الخطة.