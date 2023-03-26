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أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 3 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

كتب:

ياسمين محمود
09:03 ص | الأحد 26 مارس 2023
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 3 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023،العديد من الاحداث الكوميدية بين مربوحة والكبير بعد ذهابهم لاستشاري نفسي.

أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 3 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

بدأت الحلقة بظهور الفنانة نور اللبنانية كاستشاري علاقات زوجية تدعى جميلة، لجأ اليها الكبير لحل المشاكل والأزمات بينة وبين مربوحة بعد الفتور الذي أصاب علاقتهما، ليلفت نظر الكبير جمال استشارية العلاقات الزوجية التي لجأ اليها وتدب الغيرة في قلب مربوحة.

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

ومن ناحية أخرى، بدأ جوني في تحقيق حلمة بإنشاء جيم في المزاريطة لتصحيح العادات الغذائية السيئة التي يتبعها أهل المزاريطة، ولكن لم يجد أي تفاعل من أهالي المزاريطة تجاه مشروعه، ليكتشف أن هجرس لم يقم بالدعاية المطلوبة للمشروع ودار المشهد في إطار كوميدي.

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بقلم ياسمين محمود