مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي الحلقة 4 والقنوات الناقلة

موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، حازت على اهتمام عدد كبير من الجمهور لذلك وجهت جميع مؤشرات البحث علي الحلقة الرابعة لمتابعه الاحداث.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7

وجاء موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج 6:15 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتأتي الإعادة الأولى على نفس القناة الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون في 2:00 مساءً.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

يشارك في مسلسل الكبير أوي 7، أحمد مكي، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي، كما اعتذر عن الجزء السابع هذا العام ليلي عزالعرب والتي تجسد دور والده الكبير التي تدعي سامنتا.