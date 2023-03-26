توزيع سلال غذائية في بنجلاديش وغانا بمناسبة رمضان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عددا من السلال الغذائية في بنجلاديش وغانا، وأشارت وكالة أنباء السعودية «واس» إلى توزيع 600 سلة غذائية في مدن كونابرا وجتراباري ودكا في بنجلاديش استفاد منها 600 أسرة بواقع 3600 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية بنجلاديش لعام 2023.

كما وزع المركز 378 سلة غذائية للأسر الأشد احتياجا في إقليمي برونج أهافو وأشانتي في غانا، استفاد منها 2268 فردا، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام الرمضانية في غانا لعام 2023.

وفي السياق، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع الحقيبة المدرسية للطلبة السوريين في الأردن للعام 2023.

مساعدة اللاجئين السوريين

وجرى خلال المشروع تزويد 29 ألفا و881 طالبا وطالبة من أبناء اللاجئين السوريين بالمستلزمات الدراسية الأساسية من مختلف الفئات العمرية في 8 محافظات أردنية، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي يقدّمه المركز للاجئين السوريين في مختلف المجالات ومنها المجال التعليمي الذي يراعى فيه أهمية توفير الأجواء التعليمية المناسبة لأبناء اللاجئين.

من جانبها، دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة في العاصمة السنغالية داكار، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1444هـ.

وأوضح المكلف بأعمال الملحق الديني الشيخ وحيد محمد المجربي، أن هذه البرامج تجسد رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك انطلاقا من ريادتها للعالم الإسلامي ومسؤولياتها تجاه الشعوب والجاليات الإسلامية، منوها بأن برنامج تفطير الصائمين واحد من عدة برامج وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإقامتها خلال شهر رمضان من كل عام لتشمل عددا من الدول في مختلف قارات العالم ومنها السنغال.