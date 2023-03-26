مسلسل سوق الكانتو الحلقة الرابعة.. رجال طه القماش ينتقمون

يشهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة الرابعة العديد من الأحداث المثيرة، بطولة أمير كرارة، ويعرض حصريا على قناة DMC في التاسعة مساء، والإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والثانية الساعة 1 ظهرا.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة الرابعة

تشهد أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل سوق الكانتو، رد فعل رجال «طه القماش» بعد تعرضهم للضرب من رجال «الخواجة» بعدما تدخل البطلجي «علوان» لإنقاذهم من أيديهم.

وأيضًا يترقب الجمهور في أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة الرابعة، معرفة ما سيحدث بعد محاولة «رواية» التي تقوم بدورها مي عز الدين، بيع فساتين من باريس لعدد من الزبائن بدعوى أنها تتبع «مدام إيجيت» وهي شخصية وهمية، وتدخلت «مدام ماري» لتخبر الحاضرين بأن الفساتين كلها مسروقة.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

ومسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ منهم فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، ويجسد أمير كرارة دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتسبب ذلك في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله للمستشفى.

وكانت الحلقة الثالثة من مسلسل سوق الكانتو شهدت العديد من الأحداث المشوقة، إذ ظهر أصدقاء «طه القماش» أمير كرارة خلال تواجدهم بالشارع ليتفاجأوا بهجوم الخواجة جابر على رجاله أمامه، وانهالوا ضربا عليهم، ويطلب الخواجة منهم أن يخبروا «طه» بأنه لن يتركه وشأنه ليتدخل أحد الرجال لفك الاشتباك.