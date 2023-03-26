مسلسل سوق الكانتو الحلقة 4 بعد قليل على شاشة DMC

تنطلق بعد قليل، الحلقة 4 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، الذي يعرض حصريا على قناة DMC في التاسعة مساء، والإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والثانية الساعة 1 ظهرا.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 4

ومسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ منهم فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، ويجسد أمير كرارة دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتسبب ذلك في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله للمستشفى.

وكانت الحلقة 3 من مسلسل سوق الكانتو شهدت العديد من الأحداث المشوقة، إذ ظهر أصدقاء «طه القماش» أمير كرارة خلال تواجدهم بالشارع ليتفاجأوا بهجوم الخواجة جابر على رجاله أمامه، وانهالوا ضربا عليهم، ويطلب الخواجة منهم أن يخبروا «طه» بأنه لن يتركه وشأنه ليتدخل أحد الرجال لفك الاشتباك.

وظهر «شحاتة» محمود البزاوي، مع والده «حسنين» عبد العزيز مخيون، داخل مقر عملهم ليخبره بما حدث مع ابنة شقيقته «فاطمة» مها نصار، ورفضها الزواج، فيطلب «حسنين» منه أن يتركها تفعل ما تريد، ويأتي لهم «عبد الغني» ابن «شحاتة» خلال حديثهما ويسأله حسنين عن سبب تأخيره كل يوم لساعة متأخرة، ولكنه يتوتر ولا يستطيع إخباره، ويدافع عنه والده «شحاتة» ويطلب من «حسنين» أن يحب ابنه كما يحب «طه».