موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الاثنين 27-3-2023.. وساعات الصوم

يسعى المواطنون بمختلف أنحاء مصر، إلى معرفة موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الاثنين 27-3-2023، ليبدأوا صيام اليوم الخامس بالشهر الكريم.

اختلاف موعد أذان الفجر في المحافظات اليوم الاثنين 27-3-2023

موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الاثنين 27-3-2023 يختلف من محافظة لأخرى بعدة دقائق، وفقًا لخطوط الطول والعرض بفارق زمني يصل بين بعض المحافظات إلى 15 دقيقة، خاصة بين محافظات الوجه البحري والوجه القبلي، وفقا لهيئة المساحة المصرية.

موعد أذان الفجر في المحافظات اليوم

وتنشر «الوطن» موعد أذان الفجر في مختلف المحافظات اليوم الاثنين 27-3-2023، وفقًا لإمساكية رمضان 2023 المعلنة عن هيئة المساحة المصرية لكل مدينة على حده:

موعد رفع أذان الفجر الاثنين بسوهاج: 4:37 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الاثنين بالإسكندرية: 4:35 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الاثنين بالبحر الأحمر: 4:17 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الاثنين بالجيزة: 4:35 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الاثنين بالسويس: 4:20 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجرالاثنين بالقاهرة: 4:25 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الاثنين بالفيوم: 4:27 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الاثنين بدمياط: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر الاثنين بالدقهلية: 4:23 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الاثنين ببورسعيد: 4:43 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الاثنين بالمنوفية: 4:30 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الاثنين بكفر الشيخ: 4:34 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الاثنين بأسوان: 4:33 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الاثنين بالشرقية: 4:22 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الاثنين بقنا: 4:5 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الاثنين بالمنيا: 4:30 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الاثنين بالبحيرة:4:27 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الاثنين بالقليوبية: 4:25 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الاثنين بالغربية: 4:25 صباحًا.