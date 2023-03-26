يهتم المواطنون بمختلف محافظات مصر، بمعرفة موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك، ليبدأ صيام اليوم الرابع بالشهر الكريم.

يبدأ مع موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الأحد 26-3- 2023 صيام الفرض والإمساك عن الطعام ثم يحين موعد صلاة الفجر.

موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الأحد 26-3-2023

موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الأحد 26-3-2023 يختلف من محافظة لأخرى عدة دقائق، ذلك وفقًا لخطوط الطول والعرض بفارق زمني يتعدى الـ15 دقيقة بين محافظات الوجه البحري والوجه القبلي، وفقا لهيئة المساحة المصرية.

موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الأحد 26-3-2023

تقدم «الوطن» موعد أذان الفجر في مختلف المحافظات اليوم الأحد 26-3-2023، وفقًا لإمساكية رمضان 2023 المعلنة عن هيئة المساحة المصرية لكل مدينة:

موعد أذان الفجر الأحد بسوهاج: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الفجر الأحد بالإسكندرية: 4:36 صباحًا.

موعد أذان الفجر الأحد بالبحر الأحمر: 4:18 صباحًا.

موعد أذان الفجر الأحد بالجيزة: 4:36 صباحًا.

موعد أذان الفجر الأحد بالسويس: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجرالأحد بالقاهرة: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر الأحد بالفيوم: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر الأحد بدمياط: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر الأحد بالدقهلية: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر الأحد ببورسعيد: 4:44 صباحًا.

موعد أذان الفجر الأحد بالمنوفية: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر الأحد بكفر الشيخ: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر الأحد بأسوان: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الفجر الأحد بالشرقية: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر الأحد بقنا: 4:6 صباحًا.

موعد أذان الفجر الأحد بالمنيا: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر الأحد بالبحيرة:4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر الأحد بالقليوبية: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر الأحد بالغربية: 4:26 صباحًا.

موعد صلاة الفجر

يختلف موعد صلاة الفجراليوم بين المحافظات وفقا لموعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الأحد 26-3- 2023، وأيضا وفقا لمدة الأذان الثاني والإقامة بكل محافظة التى تصل إلى 10 دقائق.