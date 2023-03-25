يتطلع المواطنون بشتى محافظات مصر، لمعرفة موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم السبت 25-3- 2023، ثالث أيام شهر رمضان المبارك، ليبدأ صيام اليوم الثالث بالشهر الكريم.

موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم السبت 25-3-2023

يختلف توقيت الصلاة من محافظة لأخرى عدة دقائق، وفقًا لخطوط الطول والعرض بفارق زمني يصل حتى 15 دقيقة بين محافظات الوجه البحري والوجه القبلي، بحسب هيئة المساحة المصرية.

تقدم «الوطن» موعد أذان الفجر في المحافظات اليوم السبت 25-3-2023، وفقًا لإمساكية رمضان 2023 المعلنة لكل مدينة:

موعد أذان الفجر اليوم السبت بسوهاج: 4:39 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم السبت بالإسكندرية: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم السبت بالبحر الأحمر: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم السبت بالجيزة: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم السبت بالسويس: 4:22 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم السبت بالقاهرة: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم السبت بالفيوم: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم السبت بدمياط: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم السبت بالدقهلية: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم السبت ببورسعيد: 4:45 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم السبت بالمنوفية: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم السبت بكفر الشيخ: 4:36 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم السبت بأسوان: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم السبت بالشرقية: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم السبت بقنا: 4:7 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم السبت بالمنيا: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم السبت بالبحيرة:4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم السبت بالقليوبية: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم السبت بالغربية: 4:27 صباحًا.

اختلاف موعد صلاة الفجر بين المحافظات

موعد صلاة الفجر في جميع المحافظات اليوم السبت 25-3- 2023، يختلف من محافظة لأخرى وفقًا لمدة الأذان الثاني والإقامة بكل محافظة تصل إلى 10 دقائق.