متصل عبر قناة الناس: «قلت لمراتي تحرمي عليّ زي أمي وأختي».. «الإفتاء» تجيب

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، على متصل غضب من زوجته وتشاجر معها منذ أسبوعين، وقال لها: «تحرمي عليّ زي أمي وأختي، وقرأت في بعض المواقع عن هذا الأمر وهل هذا ظِهار».

وقال «شلبي» خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس» على قناة «الناس»: «كل ما يتعلق بالطلاق والتحريم يحتاج إلى المحاورة الشخصية مع سماعه وسماع الزوجة، لذلك، فإننا نفضل دائما وأبدا أن يأتي الزوجان إلى دار الإفتاء المصرية».

وتابع أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية: «المتصل يقول إنه قرأ عن الظهار، لكنه في حقيقة الأمر لا يعرف شيئا عنه، وأعتقد أنه في حاجة إلى أن يراجعنا في دار الإفتاء المصرية».