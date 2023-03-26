متصل عبر قناة الناس: «قلت لمراتي تحرمي عليّ زي أمي وأختي».. «الإفتاء» تجيب
كتب:
شريف سليمان
09:15 م | الأحد 26 مارس 2023
الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية
رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، على متصل غضب من زوجته وتشاجر معها منذ أسبوعين، وقال لها: «تحرمي عليّ زي أمي وأختي، وقرأت في بعض المواقع عن هذا الأمر وهل هذا ظِهار».
وقال «شلبي» خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس» على قناة «الناس»: «كل ما يتعلق بالطلاق والتحريم يحتاج إلى المحاورة الشخصية مع سماعه وسماع الزوجة، لذلك، فإننا نفضل دائما وأبدا أن يأتي الزوجان إلى دار الإفتاء المصرية».
وتابع أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية: «المتصل يقول إنه قرأ عن الظهار، لكنه في حقيقة الأمر لا يعرف شيئا عنه، وأعتقد أنه في حاجة إلى أن يراجعنا في دار الإفتاء المصرية».