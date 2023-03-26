أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يوضح لـ«قناة الناس» كيفية القضاء على السرحان في الصلاة

قالت «نسمة» متصلة ببرنامج «فتاوى الناس»، إنها تعاني من عدم التركيز أثناء الصلاة والسرحان، وسألت عن حكم الدين في الحصول على قرض بنكي لتشغيله.

دار الإفتاء المصرية

وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السرحان يأتي في الصلاة حينما نشغل أنفسنا بأمور حياتنا اليومية، وعلاج ذلك أن نستحضر عظمة الله وأننا بين يديه، وأن نسأل أنفسنا عن مدى أهمية الأمور التي تشغلنا ونؤكد لنفسنا أن تلك الأمور ييسرها الخالق فهي مخلوقات، مع قراءة آيات من القرآن نكون قد انتهينا من حفظها مؤخرا مما يجعل العقل يركز مع الآيات بشكل كبير ولا يخرج عن نطاق الصلاة.

الحصول على قرض بنكي

وأوضح «فخر» خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على «قناة الناس»، أنه لا مانع من الحصول على قرض بنكي وتشغيله في السوق في مجالات التجارة.