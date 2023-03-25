قناة الناس تذيع صلاة التراويح للقارئ محمد حسين الفشني من البرازيل

أذاعت قناة الناس، مقطعًا للشيخ القارئ محمد حسين الفشني، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف أثناء صلاة التراويح، في أحد مساجد كرواتيبيا برانا- البرازيل، وذلك خلال برنامج «سفراء دولة التلاوة».

صلاة التراويح والعشاء يوميًا على قناة الناس

وتنقل قناة «الناس»، طوال شهر رمضان شعائر صلاة العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه يوميًا وتنقل أيضًا مقاطع من الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء المبتعثين من وزارة الأوقاف، لإحياء ليالي شهر رمضان المعظم في مختلف دول العالم تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة.

شكل جديد وخريطة برامجية جديدة

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.