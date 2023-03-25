قناة الناس تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين».. بث مباشر كتب: محمد عزالدين 07:38 م | السبت 25 مارس 2023 مسجد الحسين تقدم قناة «الناس» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الناس» من مسجد الإمام الحسين. اقرأ المزيد: قناة الناس تذيع صلاة التراويح للقارئ محمد حسين الفشني من البرازيل شيوخ صنعة الفول.. يومهم يبدأ بعد صلاة التراويح: ياريت السنة كلها رمضان لماذا سميت صلاة التراويح بهذا الاسم؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب عبر «الحياة» لماذا نصلي التراويح قبل رمضان بيوم؟.. الشيخ عويضة عثمان يوضح عبر «الحياة» وفاة شيخ أثناء صلاة التراويح في أول ليلة من رمضان.. «كان يؤم المصلين» وفاة مواطن أثناء صلاة التراويح في أسيوط.. وأحد الأهالي: ربنا كرمه بحسن الخاتمة التراويح العشاء صلاة العشاء الناس صلاة التراويح بقلم محمد عزالدين