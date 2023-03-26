تفاصيل مقتل معلمة بالمعاش على يد صديقتها ببني سويف.. «عشرة عمر 17 سنة»

مازالت أصداء جريمة القتل التي شهدتها مدينة الفشن جنوب بني سويف، تتصدر إهتمامات أهالي محافظة بني سويف، تلك الجريمة التي هزت المحافظة بأكلمها لبشاعتها، حيث أقدمت مُعلمة على إنهاء صداقة ومحبة 17 عاما بينها وبين المجني عليها مُعلمة بالمعاش وتاجرة ملابس، وقتلها لسرقة مصوغاتها الذهبية.

كيف أنهت " ميرفت" حياة المجني عليها؟

جريمة مأساوية، أقدمت عليها معلمة في إحدى المدارس الصناعية بمدينة الفشن ببني سويف، إذ أنهت حياة صديقتها "ألفت جرجس" والتي تبلغ من العمر 65 عامًا، بدافع سرقة أموالها ومصوغاتها الذهبية الخاصة، حيث انتهزت فرصة تواجدها بمحل سكنها بمفردها، وأرتدت كمامة وطرقت جرس الباب وفتحت لها المجني عليها، ثم أقدمت على خنقها وإزاحتها عدة مرات ثم كتم أنفسها، وخلع مصوغاتها الذهبية عبارة عن 3 غوايش وحلق مكون من 3 قطع في كل جانب ومحبس ذهبي، وفرت هاربة مرتدية الكمامة مرة أخرى ثم قامت بتغيير ملابسها في إحدى العمائر، وفرت هاربة .

تفاصيل مقتل مُعلمة بالمعاش على يد صديقتها

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ إلى مركز شرطة الفشن بمديرية أمن بني سويف من أحد الأشخاص يدعى " باسم . ج"، باكتشافه وفاة والدته ربة منزل بمسكنهما الكائن بدائرة المركز وسرقة مصوغاتها الذهبية.

وتوصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف إلى أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز تربطها معاملات تجارية بالمجني عليها وصداقة 17 عام، وأمكن ضبطها.

اعتراف المتهمة بقتل صديقتها

وبمواجهة المتهمة عقب ضبطها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت بتوجهها للمجني عليها لاستدانة مبلغ مالي منها، إلا أن الأخيرة رفضت فكتمت أنفاسها والتعدي عليها، محدثةً إصابتها التي أودت بحياتها واستولت على مصوغاتها الذهبية وبإرشادها أمكن استعادة المسروقات، وجرى حبسها على ذمة التحقيقات 15 يوما.