«ميرفت» قتلت صديقتها طمعا في ذهبها.. ارتدت كمامة وغيرت ملابسها لتضليل الأمن

لم تعلم مدام «ألفت.ج» التي تبلغ من العمر 65 عاما، أن نهايتها ستكون على يد أحبائها وإحدى صديقاتها، وأنها من ستقوم بفتح باب شقتها لها في أمان، لتكون نهايتها المأساوية بتعرضها لكتم أنفاسها من صديقتها ثم سرقة مصوغاتها الذهبية.

حكاية جريمة هزت بني سويف

في عز النهار وبداخل شقة سكنية بشارع سلمان الفارسي بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، وقعت الجريمة البشعة التي هزت محافظة بني سويف بأكملها ومدينة الفشن تحديدًا، بعدما تخلت الصديقة عن العيش والملح والصداقة، وأقدمت على قتل صديقتها بكتم أنفاسها، لسرقة مشغولاتها الذهبية.

تفاصيل مقتل معلمة بالمعاش على يد صديقتها في بني سويف

تفاصيل الواقعة التي هزت محافظة بني سويف، لم تخلُ من المفاجأت، حيث قررت المتهمة والتي تدعى «ميرفت. م» على التخلص من صديقتها منذ 17 عاما وتدعى «ألفت.ج» والتي تبلغ من العمر 65 عاما، مُعلمة بالمعاش، وكانت تعمل في تجارة الملابس، وبينهما معاملات تجارية.

قتل وسرقة.. كشف لغز الجريمة في أيام قليلة

نجل المجني عليها ويدعى باسم، قال لـ«الوطن»، «كانت في ذلك اليوم الذي وقعت في الجريمة، تقيم أمي بمفردها، حيث أتت إليها صديقتها وطرقت الباب وفتحت أمي لها الباب، حيث إنها كانت غير معتادة على استقبال غرباء، وهنا انتهزت القاتلة الفرصة وكتمت انفاسها واستولت على مصوغاتها الذهبية وأغلقت باب الشقة».

وتابع: «عند عودتي لشقة والدتي فوجئت بها مستلقاة وعلى الفور تواصلت هاتفيًا بالإسعاف والشرطة وتبين لي أنها توفيت، واتخذ رجال الأمن طريقهم نحو كشف لغز الجريمة حتى تمكنوا من ضبط القاتلة في وقت بسيط».

حيلة المتهمة لتضليل رجال الأمن

كشفت تحريات رجال البحث الجنائي والمباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف بإشراف اللواء منصور الدغيدي مدير مباحث المديرية، ومباحث مركز شرطة الفشن بقيادة الرائد عماد عثمان، أن المتهمة أقدمت على ارتداء كمامة وغيرت ملابسها عدة مرات لتضليل رجال الأمن وبخاصة في ظل تواجد كاميرات بالشوارع.

كشف لغز الجريمة

وخلال أيام قليلة كشف رجال المباحث أن وراء الواقعة «ميرفت . م» على صداقة بالمجني عليها، وأنها أقدمت على سرقة المشغولات الذهبية من المجني عليها بعد كتم أنفاسها والتخلص منها.

ضبط المتهمة واستعادة المصوغات الذهبية

عقب استئذان جهات التحقيق، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمة، والتي أعترفت أمام رجال المباحث وجهات التحقيق، أرشدت عن مكان المصوغات الذهبية، وجرى حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم جرى التجديد لها 15 يومًا آخر.