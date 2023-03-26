أسعار الذهب في محلات الصاغة نهاية تعاملات اليوم.. بكم عيار 21؟

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 26 مارس 2023 خلال تعاملات نهاية اليوم، على سعرها مثل منتصف اليوم، في محلات الصاغة، إذ سجل عيار 24 الأكثر نقاءً، نحو 2320 جنيها، وذلك وفقا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

وسجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 26 مارس 2023 في ختام اليوم، بالنسبة لعيار21 سعر 2030 جنيها، ووصل سعر الذهب لعيار 18 إلى 1740 جنيها,

فيما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات نهاية اليوم، 16240 جنيها، وذلك دون حساب المصنعية والدمغة الضريبية.

أسعار الذهب عالميا

ويذكر أن أسعار الذهب عالميا، تراجعت إلى 1978 دولارا للأوقية أي بخسارة 0.75%، حيث إن تجاوزت الأوقية سعر 2009 دولارات منذ أيام وهو ما يعتبر أعلى مستوى لها منذ عام، وذلك وسط مخاوف الأزمة المصرفية، فيما رفع البنك المركزي الأمريكي، سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس.