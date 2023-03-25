انخفاض جديد في أسعار الذهب للمرة الثانية خلال ساعات

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الحالية للمرة الثانية اليوم، لتنخفض بقيمة 10 جنيهات مقارنة بأسعار الصباح بعدما انخفضت في بداية اليوم 20 جنيها، في الصاغة، وفق ما أعلنته بورصات تداول أسعار الذهب ومؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال تداول الذهب، إذ سجل عيار 21، نحو 2020 جنيهًا للجرام، بدلا من 2030 جنيها، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار.

أسعار الذهب الآن

وسجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن 2309 جنيهات للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2020 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 1731 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 16 ألفًا و160 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من 2000 دولار للأوقية في أواخر مارس الجاري، وهو أعلى مستوى في عام واحد وكان في طريقه لتحقيق المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومًا برحلة جديدة إلى الأمان بسبب المخاوف بشأن الأزمة المصرفية.