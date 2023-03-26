أسعار الذهب تتراجع عالميا وسط ترقب في «الصاغة».. كم سعر عيار 21؟

تراجعت أسعار الذهب صوب 1978 دولار للأوقية، بخسارة 0.75%، بعدما كانت الأوقية تجاوزت 2009 دولارات قبل أيام، في أعلى مستوى لها منذ عام، مدعومًة بالمخاوف من الأزمة المصرفية.

رفع سعر الفائدة الأمريكية

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

محليا، كان الترقب سيد الموقف، حيث تذبذت أسعار الذهب في محلات الصاغة خلال الأيام الماضية، لتستقر عند 2,309 ألف جنيه سعرا لعيار 24 اليوم، و2,020 ألف جنيه سعرا لعيار 21، و1,731 ألف جنيه سعرا لعيار 18.

سعر الذهب اليوم الأحد

بيع الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) بسعر 16,160 ألف جنيه، والأوقية بالسعر المحلي 71,797 ألف جنيه، والكيلو 2,308,571 مليون جنيه، وذلك دون حساب المصنعية والدمغة والضريبة.