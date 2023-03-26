أسعار الذهب في منتصف تعاملات الأحد بمحلات الصاغة.. عيار 21 يسجل 2030 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 26-3-2023 خلال تعاملات منتصف اليوم، في محلات الصاغة، عيار 24 الأكثر نقاءً، 2320 جنيها، بحسب بيانات شعبة الذهب والمجوهرات في غرفة القاهرة التجارية.

عيار 18 يسجل 1740 جنيها

وبالنسبة لأسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 26-3-2023، عيار21 سجل نحو 2030 جنيها، فيما وصل سعر الذهب لعيار 18 إلى 1740 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 16240 جنيها، وذلك دون حساب المصنعية والدمغة الضريبية.

أسعار الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب إلى 1978 دولارا للأوقية أي بخسارة 0.75%، وذلك بعدما تجاوزت الأوقية 2009 دولارات منذ أيام وهو أعلى مستوى لها منذ عام، وسط مخاوف الأزمة المصرفية؛ إذ أن البنك المركزي الأمريكي، رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس.