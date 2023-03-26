مسلسل سوق الكانتو الحلقة 4.. رشاد يشعل النار بالمخزن ويتهم أمير كرارة

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل سوق الكانتو، والذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ومي عز الدين ونخبة من النجوم، تصاعدا كبيرا في أحداثها، مما جعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة الرابعة

ويشهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة الرابعة رد فعل «طه القماش» والذي يقوم بدوره أمير كرارة، تجاه الخواجة جابر الذي تشابك مع رجاله، وقرر «طه» الانتقام منه، لتنتهي أحداث الحلقة السابقة على تصويب الخواجة جابر السلاح نحو «طه» أمير كرارة، بالإضافة إلى إشعال «رشاد» فتحي عبد الوهاب، النيران بأحد المخازن لاتهام طه.

مسلسل سوق الكانتو

ومسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسني، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبد الخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.