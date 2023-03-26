إصابة شخصين في مشاجرة بدمنهور بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع مشاجرة بينهما، بشارع شجرة الدر شبرا بمدينة دمنهور في البحيرة، ونقل المصابان إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات جراء وقوع مشاجرة بينهما بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة.

وبالفحص تبين إصابة "فتحي محمد فتحي، 35 سنة، مقيم شبراخيت، مصاب بجرح بالرقبة 10 سم، وآخر مجهول الهوية مصاب.

ونقل المصابان إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.