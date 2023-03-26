مصرع شاب دهسا أسفل عجلات جرار زراعي في قنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر انقلاب جرار زراعي بقرية أبو حزام بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.

مصرع شاب أسفل عجلات جرار زراعي

وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطاراً من غرفة العمليات بمحافظة قنا، يفيد بمصرع شاب إثر انقلاب جرار زراعي، بقرية ابو حزام نجع حمادي، شمال محافظة.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع محمود محمد 28 عاما، إثر انقلاب جرار زراعي بنجع حمادي خلال عمله في الزراعات.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي

نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي، ووضعها في مشرحة المستشفى.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

كما قررت انتداب مفتش الصحة في نجع حمادي شمال محافظة قنا، لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة الشاب.