إصابة 5 إثر انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا.. جميعهم من محافظة قنا

أصيب 5 أشخاص من اسرة واحدة مساء اليوم الاحد، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الغربي

تلقي اللواء أسامة عبد عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في إتجاه القاهرة، بالقرب من قرية طوخ الخيل في غرب مركز المنيا.

نقل 5 مصابين من أسرة واحدة إلى المستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة المرور والبحث الجنائي والفحص تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أسفر عن إصابة كل من: محمد محمود 40 عاما، سائق، وابنائه: هارون عامين، رودينا 11 عام، رقية 8 سنوات، وضحي أحمد محمد 22 عاما، وجميعهم من أسرة واحدة، ويقيمون في محافظة قنا بجنوب الصعيد.

تم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح واشتباه كسور وأرتجاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.