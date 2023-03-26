مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ربع نقل أمام قرية إبشنا بطريق بني سويف الفيوم القديم دائرة مركز بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى التخصصي.

بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ربع نقل في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل بطريق بني سويف الفيوم القديم أمام قرية إبشنا التابعة لمركز بني سويف، نتج عنه مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، والتوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين والجثة إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

3 سيارات إسعاف لنقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى إخلاء جثة المتوفى والمصابين ونقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

تفاصيل وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث ببني سويف

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع إبراهيم سيد أحمد 20 عامًا، وإيداع جثته داخل مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة، تمهيدا إلى استصدار تصريح الدفن.

كما تبين إصابة كل من: عبد الرحمن رجب عبد الرازق 18 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، عماد حمدي عبد النبي 17 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه ما بعد الارتجاج، وشاب غير معلوم الهوية يبلغ من العمر حوالي 30 عامًا فاقد للوعي، مصابًا باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج.