مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث سير ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، جميعهم من قرية واحدة، اليوم الأحد في حادث انقلاب تروسيكل بمنطقة العلالمة شرق النيل بمدينة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي.

بلاغ بوقوع حادث مروري ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام وحدة مرور النقل الثقيل شرق النيل، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين جميعهم مقيمين قرية بلفيا دائرة مركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، بسيارات إسعاف، وجرى إخلاء جثة المتوفى والمصابين ونقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

أسماء ضحايا الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع محمد رمضان أحمد، سائق التروسيكل، وجرى إيداع جثته مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تبين إصابة إسماعيل محمد أحمد، ومصطفى محمد محمود، وعبدالوهاب سيد محمد، وعيد شحاته حسن، جميعهم مقيمون قرية بلفيا التابعة لمركز بني سويف، يتلقون العلاج اللازم داخل مستشفى بني سويف الجامعي.