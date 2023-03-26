البيت الأبيض: ما يحدث في إسرائيل سيؤثر على أمنها وجيشها

قال البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، إن هناك قلقا مما يجري في إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع، مؤكدين أن ما يجري في إسرائيل سيؤثر على أمنها وجيشها.

السامح بالتظاهرات في إسرائيل

فيما قال رئيس شرطة إسرائيل بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الأحد، إنها ستسمح بالتظاهر لكن لن يتم السماح بالعنف ضد الحكومة، في الوقت الذي تنفذ فيه الشرطة الإسرائيلية اعتقالات بحق المحتجين ضد نتنياهو في تل أبيب.

جاءت هذه التظاهرات بعد ساعات قليلة من إقالة رئيس وزراء إسرائيل وزير الدفاع في البلاد وسط أزمة سياسية تضرب البلاد.