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أمريكا وألمانيا تجددان مخاوفهما من استمرار العنف في إسرائيل والضفة

كتب:

أ ش أ
10:45 ص | الجمعة 17 مارس 2023
جنود الاحتلال الإسرائيلي

جنود الاحتلال الإسرائيلي

جددت الولايات المتحدة وألمانيا مخاوفهما حيال استمرار العنف في إسرائيل والضفة الغربية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف خطوات لاستعادة الهدوء وتهدئة التوترات.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، وأكد البيان أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي تواصلت هاتفيا مع ويندي شيرمان ووزير الخارجية الألماني أندرياس ميكايليس، لمناقشة الأوضاع في جورجيا.

ومن جانبها، شكرت شيرمان وزير الخارجية الألماني على دعم ألمانيا القوي لأوكرانيا ومولدوفا.

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بقلم أ ش أ