نقيب المرشدين السياحيين السابق: مسلسل يحيى وكنوز يصيغ التاريخ المصري القديم في قالب درامي محترم

قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين السابق، إن إلقاء المسلسل الكارتوني «يحيى وكنوز» الضوء على حياة الملك رمسيس الثاني، تعتبر مهمة جدا، باعتبار أن الملك رمسيس الثاني، أهم ملك في تاريخ مصر القديمة سواء عسكريا أو سياسيا، علاوة عن إرثه المعماري الذي تركه في جميع أنحاء مصر، لافتا إلى أن الآثار التي بناها الملك رمسيس الثاني، موجودة بغالبية المناطق الأثرية بمصر.

وأشاد في تصريحات لـ«الوطن»، بقصة مسلسل «يحيى وكنوز»، التي تربط الحاضر بالماضي، من خلال سرد جميل يجعل المتفرج متشوق لمتابعة قصص المصريين القدماء، مشيرا إلى أن المراجعة التاريخية للمسلسل، تعتبر متميزة جدا من الدكتور خالد غريب، موضحا أن المسلسل يصيغ التاريخ المصري القديم في قالب درامي محترم.

استقرار حكم الملك وجلوسه على العرش

وقال إن طريقة بناء تماثيل الملك رمسيس الثاني الموجودة بواجهة معبد الأقصر لها العديد من المدلولات، لافتا إلى أن الـ4 تماثيل التي يقف فيها الملك ورجله اليسرى تسبق رجله اليمنى، تدل على الاستعداد العسكري للملك، وجاهزيته للحرب، وملاقاة الأعداء، وأيضا دليل قوي على لياقته البدنية المرتفعة.

رمسيس الثاني أهم ملك فرعوني

أضاف أن التمثالين الذي يظهر بهما الملك جالسا بواجهة معبد الأقصر، يدلان على تتويج الملك وجلوسه على العرش واستقرار حكمه، لافتا إلى أن الملك رمسيس الثاني، يعتبر صاحب أطول فترة لملك حكم مصر عبر التاريخ، حيث تجاوزت فترة حكمه حاجز الـ60 عاما.