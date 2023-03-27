أبرز المقبلات على مائدة الإفطار في كفر الشيخ.. السلطة الخضراء والطحينة

تتميز كل محافظة في مصر، بالمقبلات التي توضع على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي لا يخلو من الطقوس المميزة والتي تنوعت واختلفت أيضاً من محافظة لأخرى، وبينها محافظة كفر الشيخ، التي تميزت بمقبلاتها المختلفة خلال الشهر الكريم.

وفيما يلي ننشر أبرز المقبلات في كفر الشيخ على الإفطار خلال شهر رمضان:

السلطة الخضراء

تُعد السلطة الخضراء من المقبلات الرسمية لأهالي كفر الشيخ في شهر رمضان، بشكل يومي، لسهولة مكوناتها التي تشمل: «الطماطم، والخيار، والفلفل، والبصل، والكرفس، والبنجر الأحمر، والكابوتشا، والليمون»، وغيرها من العناصر الغنية بالفيتامينات.

سلطة الطحينة

يحرص أهالي كفر الشيخ علي إعداد سلطة الطحينة وتناولها على الطعام، ويتم إعدادها بطريقة مختلفة ومميزة، ولها مذاق مُحبب لدي الأهالي.

سلطة الخضروات المشوية

وتعتبر سلطة الخضروات المشوية من أهم المقبلات التي يحرص جميع أبناء كفر الشيخ على تناولها خلال أيام شهر رمضان، لسهولة تحضيرها، وفوائدها الصحية في عملية فقدان الوزن، وهي سهلة التحضير وتشمل جميع أنواع الخضروات، ويتم إضافة بعض التوابل والزيوت عليها، ووضعها في الفرن لمدة محددة، ومن ثم تناولها.

سلطة الباذنجان

يعتبر الباذنجان أحد أهم المقبلات التي يتسم الكثير من أهالي كفر الشيخ بتناوله خلال شهر رمضان، وذلك لسهولة إعداده، واعتباره ضمن أحد المقبلات اللذيذة التي يتم تناولها مع الأسماك، وبعض الوجبات الشعبية.

سلطة الزبادي بالخيار

يحرص معظم أهالي كفر الشيخ علي تواجد سلطة الزبادي بالخيار على مائدة الإفطار، وذلك لسهولة تحضيره، وتواجد مكوناته في كل بيت، وتتكون من «الزبادي، والخيار، والمايونيز، وزيت الزيتون، والثوم المفروم، وعصير الليمون، والملح».

التومية

كما تأتي التومية ضمن المقبلات التي يحرص أهالي كفر الشيخ علي تناولها خلال شهر رمضان، خاصةً مع اللحوم المشوية، والشاورما، باعتبارها فاتحة للشهية، وتتكون من «المايونيز، والماء، والثوم، والزيت، والزبادي، والنشا، والملح، والخل».

الكاتشاب

كما يُعد أيضاً الكاتشاب المنزلي من المقبلات الرمضانية التي يتميز بها أهالي كفر الشيخ، ويُصنع من «صلصة الطماطم، والماء، والسكر الأبيض، والخل، والنشا، وبودرة البصل، وبودرة الثوم، والبابريكا، والملح، والفلفل الأسود المطحون».